Eccellenza. Montefano, stesso rendimento sia in casa sia in trasferta

Il Montefano ha centrato a Montegiorgio la quarta vittoria in trasferta, mentre sul suo campo ne ha conquistate tre, anche se ha giocato a Villa San Filippo e a Recanati quelle contro Maceratese e Civitanovese. Comunque sia la squadra allenata da Nico Mariani sta camminando con lo stesso passo sia in casa che in trasferta perché dei 28 punti in classifica 14 ne sono stati conquistati davanti al proprio pubblico. Rispetto alla passata stagione la squadra ha migliorato il rendimento in trasferta. Il successo colto a Montegiorgio è arrivato in una giornata importante perché c’erano altri scontri diretti. Ma in fondo sarà così fino alla fine perché è un campionato dove ancora regna l’equilibrio e dove tante formazioni sono racchiuse nel giro di pochi punti.

La formazione viola ha approcciato molto bene la partita con il Montegiorgio e soprattutto è una squadra che sta crescendo nella condizione. Il gol della vittoria è stato messo a segno da Palmucci, rientrato in squadra dall’infortunio due domeniche fa e la sua condizione è migliorata dopo 14 giorni di allenamento.

Ma adesso c’è da continuare e allungare la serie positiva, domenica i viola dovranno vedersela con la Sangiustese in una gara che mette in palio punti pesanti e con gli avversari che daranno tutto pur di muovere la classifica.