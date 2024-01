Eccellenza. Montespertoli: battuta d’arresto

FRATRES PERIGNANO

1

MONTESPERTOLI

0

FRATRES PERIGNANO: Colucci, Gemignani, Scremin, Baggiani(16’st Zefi), Acosta, Mancini, Rosi, Freschi(36’st Pennini), Taraj, Arvia, Sciapi. All.Cristiani

MONTESPERTOLI: Biotti, Marconi, Corradi, Trapassi(41’st Conti), Calonaci, Pecci, Falcini(19’st Marcacci), Anichini, Cioni, Maltomini, Leoncini(32’st Lotti). All. Sarti

Arbitro: Foscolo di Potenza

Reti: al 29’st Sciapi

PERIGNANO – Una vittoria di misura per i Fratres Perignano che arriva ad interrompere la strisca positiva, fuori casa, del Montespertoli iniziata nell’aprile del 2023. Per i rossoblù perignanesi un risultato importante , seconda vittoria consecutiva dopo la ripresa del campionato, ottenuto contro una squadra, il Montespertoli, che ha fatto vedere una grande solidità e la sua posizione in classifica sta lì a dimostrarlo. Questa vittoria vuol essere anche un segnale forte che la compagine di mister Cristiani da al campionato. Per il Montespertoli forse la sconfitta è un risultato troppo penalizzante ma oggi i Fratres Perignano sono stati più cinici nel volere la vittoria. La cronaca vede gli ospiti farsi pericolosi già al 2’ ma è bravo Gemignani ad intercettare e a mettere la palla in angolo. Bisogna attendere il 19’ per vedere una conclusione dei locali con Rosi che però calcia addosso al portiere. Al 30’ una punizione di Arvia da buona posizione finisce sul fondo. Nel secondo tempo nuovamente gli ospiti in evidenza, al 13’, con Maltomini ma Colucci respinge e, sulla respinta, interviene ancora Cioni che batte a rete con Baggiani che si interpone e mette in angolo. La risposta locale c’è, al 18’, ed è di Sciapi ma finisce alta. Al 28’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Arvia, la palla è colpita di testa da Acosta e poi finisce a Sciapi che mette in rete alle spalle di Biotti. Nel finale il Montespertoli non demorde, cerca di raddrizzare il risultato, ma la conclusione di Maltomini al 38’ va oltre la traversa e non modifica il risultato. Pietro Mattonai