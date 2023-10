Eccellenza. Montespertoli per sognare ancora. Fucecchio, c’è il Perignano degli ex

Partite di cartello questo pomeriggio per le tre compagini locali protagoniste del girone A di Eccellenza, tutte in campo alle ore 14.30 (nuovo orario di inizio per le gare dei dilettanti dopo l’entrata in vigore dell’ora legale). Partiamo dalla capolista Montespertoli, che riceve al Molino del Ponte di Baccaiano il Ponte Buggianese. Gli ospiti hanno 4 punti in meno, ma anche loro hanno perso finora una volta sola e sabato scorso hanno piegato di misura l’ex capolista Tuttocuoio. Un bel banco di prova, quindi, per Maltomini e compagni che vengono comunque da 5 risultati utili consecutivi con una sola rete al passivo (la porta gialloverde è inviolata da 328 minuti).

Trasferta decisamente complicata poi per il Fucecchio, ospite dell’altra capolista Fratres Perignano degli ex Sciapi, Taraj e Zefi. I rossoblù pisani sono imbattuti in casa, dove finora hanno subito soltanto una rete, mentre il Fucecchio ha centrato proprio in trasferta la sua unica vittoria ottenuta in questo primo scorcio di stagione. Gli ultimi 5 precedenti a Perignano sorridono comunque al Fucecchio, capace di vincere 2 volte contro l’unico successo ottenuto dai padroni di casa. Chiudiamo con un’altra trasferta dal coefficiente di difficoltà decisamente elevato anche per il Castelfiorentino United.

Il team di mister Scardigli sarà infatti di scena a Ponte a Egola contro il Tuttocuoio, secondo con appena una lunghezza di ritardo dalla vetta e con una sola rete subita davanti al proprio pubblico. I gialloblù valdelsani, che in trasferta hanno comunque ottenuto più punti che in casa (4 contro 2), hanno le armi per poter mettere in difficoltà l’ambiziosa formazione neroverde, allenata dall’ex Empoli Ciccio Tavano. In totale equilibrio gli ultimi due precedenti, che hanno visto il Castelfiorentino trionfare 2-1 l’anno scorso e il Tuttocuoio per 1-0 nella stagione precedente.

Si.Ci.