Eccellenza. Nel Camaiore col River Pieve rientra Zambarda

Risalire la classifica. Questo l’obiettivo del Camaiore. "La vittoria con la Geotermica ha fatto morale ed il Camaiore sta bene fisicamente e mentalmente – spiega il nuovo tecnico Pietro Cristiani – quello col River Pieve per me è uno scontro diretto, come dice la classifica attuale. La passata stagione loro hanno fatto benissimo e possono ripetersi in ottica playoff avendo giocatori come Canessa, Babboni, Cecchini e Filippi che in categoria sono tra i migliori. Noi però bisogna fare 3 punti ed aprire una striscia positiva per poi arrivare alla sosta di Natale e vedere “che pesce siamo diventati“. Per adesso non ci diamo altri obiettivi". Il rientro di Zambarda dalla squalifica è fondamentale: con lui i bluamaranto ritrovano l’indiscusso leader difensivo.

Il duttile centrocampista Amico è in graduale recupero dal suo problema muscolare e sarà a disposizione ma è in dubbio se partire dall’inizio o meno. Il ballottaggio sulla seconda quota, dando per scontato che il 2004 Crecchi al momento è l’inamovibile come terzino sinistro, sarà fra i 2004 Adami (titolare con profitto domenica scorsa a Larderello) e Verona per il ruolo di braccetto di destra dando gamba e freschezza. Ma occhio anche alla candidatura del 2004 Belluomini che in settimana "è stato particolarmente brillante" (parola di Cristiani) e potrebbe giocare dall’inizio in attacco al posto del “vecchio“ Kthella (fin qui ancora a secco di gol) facendo coppia con bomber Geraci.

Se sul rombo camaiorese al momento non ci piove, sono invece più difficili da inquadrare tatticamente gli avversari di turno che Pacifico Fanani schiera quando con il 3-5-2 quando col 4-3-3. "Noi ci siamo concentrati sulle nostre qualità" ribadisce mister Cristiani. Camaiore-River oggi al Comunale sarà diretta da Rudy Ogliormino di Piombino, assistito dai guardalinee Vittorio Poggipolini di Empoli e Francesco Paoli di Piombino.

Probabile formazione (4-3-1-2): 1 Barsottini; 2 Borgia, 6 D’Alessandro, 5 Zambarda, 3 Crecchi (’04); 7 Adami o Verona (’04), 4 Anzillotti, 8 Da Pozzo; 10 Biagini; 9 Geraci, 11 Kthella.