Eccellenza: niente match oggi. La Zenith che doveva ospitare lo Sporting Cecina. Girone fermo in memoria di Mattia. Ecco come cambia il calendario

Purtroppo non si gioca. Il girone A di Eccellenza oggi non scenderà in campo e di conseguenza anche la Zenith Prato, che fa parte di questo raggruppamento, guadagnerà un weekend di riposo per riordinare le idee dopo le ultime settimane negative, almeno guardando ai risultati. La decisione è stata presa dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Toscano della Figc prima di tutto per rispettare e onorare la memoria di Mattia Giani, calciatore del Castelfiorentino, deceduto dopo il malore di domenica scorsa, ma anche per preservare le regolarità del campionato. C’è infatti da recuperare proprio il match Lanciotto Campi-Castelfiorentino, il cui esito influenza molto la corsa alla salvezza. Il recupero si giocherà mercoledì prossimo e le due rimanenti giornate che restano da giocare scaleranno di una settimana in avanti, giocandosi così dopo il recupero e quindi nella piena regolarità della classifica. La 29esima giornata si giocherà quindi domenica 28 aprile (e non oggi) e la 30esima giornata si giocherà domenica 5 maggio (e non domenica 28 aprile). Scalano di una settimana in avanti anche i match di play-off (12 e 19 maggio) e play-out (12 maggio). Niente match casalingo al "Chiavacci" contro lo Sporting Cecina, quindi, oggi pomeriggio per gli uomini di mister Settesoldi, che si sono comunque allenati regolarmente per tutta la settimana. "Di fronte a certe tragedie risultati e classifiche contano poco. Quel che è stato deciso va benissimo per la regolarità del campionato. Siamo vicini alla famiglia Giani e al Castelfiorentino – commenta il vice presidente della Zenith Prato, Enrico Cammelli -. Ci siamo allenati con la giusta intensità e avremo una settimana in più per preparare la penultima sfida della regular season. Per noi ci sono ancora i play off da raggiungere e contiamo di farlo ottenendo la miglior posizione possibile".

L. M.