Eccellenza, oggi in campo alle 15 a Cortona. Fani insegue la semifinale. Castiglionese con il Certaldo

In palio c’è un pass per la semifinale. Ecco cosa si contenderanno questo pomeriggio alle 15 la Castiglionese e il Certaldo. Sfida tutta in viola quella che andrà in scena a Cortona, vista l’impossibilità dello stadio Faralli dove la formazione di Roberto Fani conta e spera di poter tornare a gennaio. La Castiglionese arriva all’appuntamento reduce dalla sconfitta patita proprio odmenica scorsa a Cortona contro la Lastrigiana che non ha comunque tolto il primato in classifica ai ragazzi di Fani. Di contro il Certaldo è reduce dalla vittoria nello scontro diretto in chiave salvezza di sabato scorso vinto per 1-0 ai danni della Pontebuggianese. La formazione viola spera ovviamente di poter tornare ad assaporare un successo che aprirebbe come detto le porte ad una semifinale storica. Il regolamento prevede nel caso di partite uniche come questa i calci di rigore in caso di parità al 90’. Il programma degli altri quarti di finale vedrà la Cuoiopelli affrontare alle 15 la Massese mentre il Mobilieri Ponsacco dovrà vedersela contro la Fratres Perignano. Alla stessa ora la Sestese invece ospiterà il Grassina. Le squadre che vinceranno le partite questo pomeriggio accederanno al turno in programma a gennaio, più precisamente mercoledì 8.