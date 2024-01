Eccellenza: oggi nell’anticipo i valdarnesi vogliono restare nelle zone alte della classifica. sacconi guida l’attacco. Terranuova Traiana all’assalto del Mazzola: anticipo col secondo posto nel mirino

TERRANUOVA

Un altro scontro al vertice per il Terranuova Traiana. I biancorossi saranno oggi in campo a Cerchiaia per strappare punti in casa del Mazzola e restare agganciati alla competizione per il secondo posto con il Signa. Sarà una trasferta da prendere tutt’altro che sotto gamba. Gli avversari di Sacconi e soci, infatti, sono reduci da una striscia positiva dopo un avvio di campionato non proprio rose e fiori. I ragazzi di Argilli dall’inizio del girone di ritorno hanno collezionato soltanto vittorie - 2-1 con la Lastrigiana, 4-2 con il Firenze Ovest e 1-0 con la Sinalunghese. Un trend che sta esaltando i senesi, a soli 4 punti di distanza dal club di piazza Coralli. I valdarnesi non intendono però mollare, nonostante un calendario molto impegnativo e la concentrazione massima sulla finale di Coppa in programma il 7 febbraio. Due i precedenti nell’attuale stagione sportiva che parlano a favore dei terranuovesi. Il 18 ottobre il team allenato da Becattini ha prevalso per 4-2 nel secondo turno di Coppa Italia Dilettanti, mentre il 1 ottobre in campionato, sempre al Matteini, i padroni di casa hanno superato i biancocelesti per 3-0.

COSÌ IN CAMPO (ore 14,30) VALENTINO MAZZOLA (4-3-3): Florindi, Nassi, Gianneschi, Fabbrini, De Luca, Bonechi N., Corsi, Cruciani, Baroni, Burato, Pierangioli. All.: Argilli.

TERRANUOVA TRAIANA (4-2-3-1): Fedele, Cappelli, Arnetoli, Cioce, Saitta, Bega, Marini, Privitera, Ortiz Lopez, Massai, Ceppodomo. All.: Becattini

Arbitro: Bulletti di Pistoia.

Francesco Tozzi