Eccellenza - Omaggio all’indimenticabile presidente rossoverde. Grassina che emozione. Nel ricordo di Casini

Grassina fra passato, presente e futuro, con progetti ambiziosi. Una società che è molto radicata nel territorio e vanta squadre in evidenza nei rispettivi campionati, sia dilettanti che giovanili. Questa forza e legame da vera comunità si è manifestata ulteriormente nell’ultima giornata del campionato, nel derby Grassina-Antella di Eccellenza, con una spettacolare e significativa coreografia realizzata dalle Brigate Rossoverdi, insieme ai tanti tifosi del paese e alla società, in ricordo del mitico e indimenticabile presidente Paolo Casini scomparso un anno fa. Il momento più bello, si è verificato prima dell’inizio della partita con un grande striscione e la scritta “Amico è tutto, è l’eternità”. Tutto lo stadio ha applaudito a lungo in questa magica scenografia rosso verde che rimarrà nel cuore di tutti con la speranza e il desiderio di trasmettere i valori umani dello sportivo, ma soprattutto dell’uomo Paolo Casini a cui tutto il paese voleva bene. Una passione sana e genuina, con attaccamento alla maglia e ai colori sociali che sono radicati. Questo è l’aspetto bello e aggregativo del calcio Dilettanti con le due tifoserie in piedi ad applaudire Paolo Casini.

Dopo la fusione col Belmonte il sodalizio Grassina si è ulteriormente rafforzato e ha ufficializzato l’organigramma per l’anno 2025. Presidente Leonardo Guidotti, vice presidente Paolo Biagioli, main sponsor Tommaso Zepponi, direttore generale e tesoriere Massimo Colucci, rapporti istituzionali Tommaso Carriero, direttore tecnico Gianni Morrocchi, ds prima squadra Marco Leo, responsabile settore giovanile Simone Verniani, coordinatore tecnico scuola calcio Federico Fusi, team manager Dilettanti e Juniores Giacomo Sborgi, responsabile rapporti settore giovanile Francesco Bardazzi, responsabili impianto magazzino e biglietteria Marco Sani, Erasmo Giambona, Morando Ristori, Brandom Palmares, Giacomo Signorini e Luca Bichi. Altri servizi affidati a Simone Faini, David Natali, Lapo Vinci, Lorenzo Topello, Paolo Del Maschio, Alice Tedesco e Lorenzo Bonechi, il segretario è Marco Chiarantini.

Francesco Querusti