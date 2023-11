Eccellenza: ore 14,30. Granamica e Bentivoglio. Una sfida testa-coda

Neppure il tempo di rifiatare che è già tempo di tornare in campo per le formazioni bolognesi che militano nel campionato di Eccellenza. Oggi, alle 14,30, nell’unico turno infrasettimanale programmato per l’intera stagione, andrà in scena la decima giornata.

Nel girone A, le due compagini di casa nostra sono attese da due sfide almeno sulla carta proibitive. Lo Zola Predosa di Nicola Zecchi, reduce dalla sconfitta sul campo del Fabbrico, ospiterà la corazzata Terre di Castelli mentre il Faro Gaggio di Alessandro Evangelisti, che tre giorni fa ha impattato 1-1 contro la diretta rivale per la salvezza Fidentina, farà visita al più quotato Real Formigine. Sfide importanti anche nel raggruppamento B. La capolista Granamica di Davide Marchini, in testa con tre punti di vantaggio sul Russi, è attesa dal derby contro il fanalino di coda Bentivoglio guidato da Marco Gelli mentre il Sasso Marconi di Fabio Malaguti, terzo a parimerito col Reno e con quattro lunghezze di distacco dalla vetta, ospiterà il Masi Torello Voghiera del tecnico bolognese Nicola Galletti.

Il Castenaso di Sergio Fancelli ospiterà il Pietracuta (fischio d’inizio alle 17,30 al ‘Biavati’ di Corticella) mentre il Medicina Fossatone di Giangiacomo Geraci farà visita alla Savignanese.