Eccellenza. Ostacolo Ponte per il Camaiore al ‘Buon Riposo’

Saltare il... Ponte non sarà facile per il Camaiore, che oggi alle 14.30 allo stadio “Buon Riposo“ di Pozzi a Seravezza (si gioca lì perché il campo del Comunale di Camaiore al momento è “ingiocabile“ per l’Eccellenza) ospita un’avversaria che è sì appena fuori dalla zona playout (avendo comunque solo 5 punti in meno dei bluamaranto quinti della classe e quindi ad oggi dentro ai playoff) ma che tende ad esaltarsi contro le "big" del campionato, avendo fatto risultato utile contro 6 delle prime 7 squadre in classifica: anche col Camaiore (al tempo allenato da Polzella) all’andata finì in parità (2-2).

"La partita è complicata perché il Pontebuggianese è forte come dimostra il fatto che nel girone d’andata ha vinto sia contro il Tuttocuoio (attuale capolista, ndr) e sia con la Cuoiopelli (seconda della classe ora dopo essersi laureata campione d’inverno, ndr) – spiega il tecnico bluamaranto Pietro Cristiani, che sconta l’ultimo dei 5 turni di squalifica rimediati contro il Cecina il 3 di dicembre – loro hanno Giannini, Nardi, Zocco, Palmese, Chelini, Belluomini e l’ex Rizzato che sono tutti giocatori importanti per la categoria. Hanno grandi strappi e ripartenze. Si esaltano contro il gioco delle squadre più propositive. Ci sarà da stare davvero molto attenti".

La terna designata sarà con l’arbitro Bonaventura Corti di Prato, coadiuvato dagli assistenti Vincenzo Smecca di Carrara e Francesco Paoli di Piombino.

Tutti recuperati a pieno in casa Camaiore tranne la mezz’ala classe 2004 Verona (dovrebbe tornare in gruppo da martedì) e ovviamente il lungodegente attaccante 2004 Marco Manfredi. Rientrano a centrocampo, dopo l’influenza, Anzilotti ed il 2004 Adami dopo aver saltato la trasferta a Prato con lo Zenith (1-1). L’undici sarà quello "tipo"...con forse 4 ballottaggi: Crecchi-Nazzaro; Velani-Adami; D’Alessandro-Amico; Kthella-Imbrenda.

Ecco la probabile formazione (4-3-1-2): 1 Barsottini; 2 Borgia, 6 Velani (2003), 21 Zambarda, 3 Crecchi (2004); 8 D’Alessandro (Amico), 4 Anzilotti, 45 Da Pozzo; 10 Biagini; 9 Geraci, 11 Kthella (Imbrenda). All. Minichilli.