Eccellenza: pareggio nel finale contro Montecchio. Gilli fa sorridere lo Zola di Zecchi

E’ terminato 1-1 l’anticipo salvezza tra il Montecchio e lo Zola Predosa di Nicola Zecchi: al vantaggio locale ha quasi immediatamente risposto Gilli nel finale. L’altra bolognese che milita nel girone A di Eccellenza è attesa oggi da una sfida tutt’altro che semplice: il Faro Gaggio di Alessandro Evangelisti farà visita ai parmensi del Colorno, squadra non in grande forma dal punto di vista dei risultati, ma che può contare su una rosa di valore. Per quanto riguarda il raggruppamento B, le due formazioni che si stanno giocando la vittoria finale sono attese da sfide casalinghe: il Sasso Marconi di Fabio Malaguti, primo con due lunghezze di vantaggio sul Granamica, ospiterà il Tropical Coriano mentre il team di Minerbio è atteso dal sentito derby contro il Castenaso di Sergio Fancelli. Il Medicina Fossatone, che in settimana ha esonerato Giangiacomo Geraci e ha affidato temporaneamente la panchina al tecnico della Juniores Alberto Benazzi, giocherà in casa contro il Novafeltria mentre il Bentivoglio di Marco Gelli ospiterà il Sanpaimola.