Eccellenza. Passarini: "Il Tolentino vuole tornare a gioire nella gara di Osimo»

Il Tolentino vuole ripartire dopo l’ultima sconfitta contro il K Sport, l’occasione per rifarsi sarà oggi alle 15 nel match sul campo dell’Osimana. Trasferta insidiosa per i cremisi che vogliono tornare al più presto a fare punti contro una diretta concorrente, visto che i tolentinati precedono i giallorossi soltanto di tre lunghezze in classifica. L’allenatore Paolo Passarini carica così il suo Tolentino: "Per noi – dice il tecnico – inizia un periodo fondamentale a livello di risultati, è una partita che conta molto perché può darci un’idea concreta sul finale di campionato che ci aspetta e sulle nostre ambizioni. Tutti noi vogliamo tornare a gioire presto, l’entusiasmo è ancora ad alti livelli e bisogna continuare a lavorare. L’Osimana nonostante le due sconfitte consecutive è una squadra temibile, specialmente in casa, - continua l’allenatore del Tolentino – hanno giocatori di categoria perciò dovremo avere la massima attenzione per evitare di commettere errori che potremmo pagare a caro prezzo". Il Tolentino dovrà far fronte a qualche defezione, in attacco mancherà sicuramente Moscati, espulso nella gara di domenica scorsa, oltre che qualche acciaccato nel reparto difensivo. "Ho la fortuna di avere alternative in attacco, ho elementi - afferma Passarini – con caratteristiche diverse ma pur sempre di livello assoluto come Peluso. In difesa purtroppo non stiamo attraversando un periodo particolarmente favorevole, con diversi infortuni proprio nello stesso ruolo, ma il gruppo nelle difficoltà si sta compattando ed esaltando, resto quindi molto ottimista".

Marco Natalini