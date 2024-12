ECCELLENZA. Picchi non si fida dell’Olympia. Il Sansepolcro cerca l’allungo

Il campionato umbro di Eccellenza giunge alla 13esima giornata, con il giro di boa oramai imminente e per il Sansepolcro c’è il turno casalingo al Buitoni contro i ternani dell’Olympia Thyrus, squadra che al momento naviga appena sopra la zona playout e che, in serie positiva da tre giornate, domenica scorsa ha saputo mettere alle corde il Cannara, salvatosi all’ultimo tuffo con il gol del 3-3 finale. A proposito del Cannara, diretta inseguitrice dei bianconeri assieme alla Narnese (che riceve il fanalino di coda Città di Castello), oggi la formazione di Ortolani è impegnata nella sfida diretta contro un’altra pretendente, la Pietralunghese, per cui un risultato pieno permetterebbe a Gorini e compagni di guadagnare su terreno su almeno una di esse, se non su entrambe. Se pertanto il Sansepolcro vuole continuare la propria corsa verso la riconquista della D, non esistono alternative alla vittoria, anche fra sette giorni ci sarà la trasferta di Pietralunga. "L’Olympia Thyrus gioca un buon calcio e vale più di quanto dica la sua posizione in classifica – ha detto Federico Picchi, vice del tecnico Antonio Armillei – Noi siamo reduci da un pareggio a Pierantonio che considero ottimo, nonostante nel primo tempo avremmo potuto fare di più, poi però nella ripresa – grazie anche agli ingressi dalla panchina – ci siamo comportati da leader della classifica, che volevamo tenere il primato". È di nuovo disponibile l’esterno difensivo Merciari, così come Del Siena ha sulle gambe una settimana di allenamento dopo lo stop in quella precedente, mentre non ci sarà ancora l’attaccante Pasquali, alle prese con i fastidi al ginocchio. Prevedibile, nel modulo 4-3-3, la conferma fra i pali del sottoquota Mariangioli, che si sta comportando molto bene, con la possibilità di riproporre a centrocampo il trio Bruschi-Gorini-Brizzi e magari dare spazio davanti a Barculli fin dall’inizio.