Eccellenza. Pietracuta in casa del Sanpaimola. Il Tropical aspetta il Masi Torello Le squadre della Valmarecchia si sfidano in Eccellenza: Pietracuta contro Sanpaimola e Vis Novafeltria contro Cava Ronco. La classifica è serrata, con fame di punti per tutti. Il Tropical Coriano affronta il Masi Torello Voghiera.