Eccellenza. Playoff, Montefano e Chiesanuova costrette a giocare in trasferta

Il Montefano e il Chiesanuova hanno il vantaggio, per modo di dire, di giocare in casa il primo turno dei playoff di Eccellenza, infatti i viola affronteranno a Recanati l’Urbino mentre la formazione allenata da Mobili sarà di scena a Villa San Filippo contro il Castelfidardo. In Promozione non ci sarà spareggio per stabilire chi tra Rapagnano e Potenza Picena sarà l’ultima con entrambe le squadre che hanno terminato il cammino a 25 punti, tuttavia il distacco dalla 12ª è superiore a 10 punti, per cui si determina la retrocessione diretta senza la disputa del relativo playout che avrebbe messo di fronte la dodicesima contro la quindicesima. La classifica finale, è stato determinata prendendo in esame gli scontir diretti: alla fine il Potenza Picena si classifica quindicesimo mentre il Rapagnano chiude al sedicesimo posto.

Ecco le decisioni ufficializzate dalla Federcalcio Marche.

Eccellenza

Domenica alle 16 a Cupra Marittima si sfideranno Azzurra Colli-Monturano che determinerà quale formazione retrocederà direttamente in Promozione. Entrambe le formazioni hanno chiuso la stagione a 20 punti.

Playoff. Il primo turno è in programma domenica alle 16.30: si giocheranno Montefano-Urbino a Recanati e Chiesanuova-Castelfidardo a Villa San Filippo.

Finale: domenica 12 maggio, fischio d’inizio alle 16.30

Playout, turno unico.

Domenica 12 maggio alle 16.30: Jesina-vincente dello spareggio tra Azzurra Colli-Monturano; Montegiorgio-Sangiustese.

Promozione

Girone A, sabato 11 maggio alle 16.30.

Moie Vallesina-S.Orso; Portuali Ancona-Biagio Nazzaro.

Girone B, sabato 11 maggio alle 16.30:

Atletico Centobuchi-Corridonia; Vigor Castelfidardo-Trodica.

Secondo turno: domenica 19 maggio alle 16.30

Spareggio vincenti playoff. Domenica 26 maggio alle 16.30

Playout, turno unico.

Girone B

Sabato 11 maggio alle 16.30: Appignanese-Aurora Treia.

Finale titolo regionale

Domenica 5 maggio alle 16: Matelica-Fabriano Cerreto.

Le squalifiche

Eccellenza

Due turni: Tulli (Sangiustese).

Un turno: Buonavoglia, Domizi e Spagna (Civitanovese), Moscati (Tolentino), Baah (Jesina).

Promozione

Due giornate: Edoardo Gagliardini (Appignanese).

Una gara: Troka (Monticelli), De Martino (Trodica), Santori (Porto Sant’Elpidio).

Prima categoria

Una giornata: Pettinari e Apicella (Urbis Salvia), Ventresini (Caldarola), Mosca (Montecassiano), Angelici e Giri (Portorecanati), Meschini (Settempeda), Bernabei (Vigor Montecosaro).