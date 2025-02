Eccellenza. Ponte Buggianese. Classifica difficile

Si fa sempre più difficile la missione salvezza del Ponte Buggianese. L’ultimo ko contro la Massese pesa tantissimo. "Siamo scesi in campo con nove assenze importanti – dice il diesse Gianni Sensi –, senza cambi è davvero difficile affrontare qualsiasi avversario. Ai ragazzi non va rimproverato nulla. Hanno fatto il massimo. Forse è mancata un po’ di concentrazione, nei gol subiti nel primo tempo. Però hanno avuto una gran bella reazione. Adesso speriamo di recuperare qualche infortunato, per il prossimo incontro che giocheremo sabato a Viareggio". Fare punti in Versilia sarà molto importante per i biancorossi, visto che la classifica adesso dice che il Ponte Buggianese ha solo 21 punti e un ritardo di cinque lunghezze dal Ponsacco e dal Perignano. Ogni sforzo da qui in avanti dovrà essere fatto, per evitare di andare incontro a la forbice, che toglie la possibilità di giocare i play out a chi la subisce.