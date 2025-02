Eccellenza - Protagonisti gli attaccanti di Signa e Rondinella a caccia del bomber dello Scandicci. Tempesti e Polo puntano Del Pela

Con la sconfitta della Colligiana la capolista Scandicci sorride. La squadra di Taccola sbanca il campo della Baldaccio e porta a 8 i punti di vantaggio sulla seconda nel girone B. Lo Scandicci ha mostrato ancora una volta una superiorità, con l’ottimo portiere Fedele, con i difensori La Rosa e Sabatini insuperabili, più con Poli a centrocampo. Brinda di nuovo la Rondinella che al Bozzi infrange il sogno della Colligiana. Un super Polo (12 gol), più il centrocampista Baldesi in ottima forma, con l’ottima prova del difensore Bartolini, la squadra senese di Mocarelli esce a testa alta.

Torna a sorridere il Signa che al "Bisenzio" piega una Castiglionese che prima puntava al vertice, mentre ora deve accontentarsi di un posto nei play off. Fra i canarini il solito attaccante Lorenzo Tempesti (ha raggiunto Del Pela a 13 reti) sempre pronto a rimediare con i suoi gol, con l’aggiunta di Soldani e Dallai dei veri bulldozer in mezzo al campo.

Esulta la Lastrigiana per il settimo risultato utile di fila che permette alla squadra di Gambadori di portarsi a un punto dalla zona play off. La vittoria sul terreno del Lanciotto ha visto dominare in difesa Luka, a centrocampo Martini e il solito Romei puntuale come un orologio svizzero con il gol da 8 gare di fila. Nel Lanciotto si salvano l’esterno d’attacco Moretti, il centrocampista Fedi e Princiotta in davanti.

La Fortis nonostante le turbolenze societarie, in campo la squadra ha fermato sul pari il Mazzola con Salvadori brillante in difesa, Cirasella a centrocampo e con il portiere Aglietti. Parità nel match clou fra Antella e Affrico: Frezza e Brunelli i migliori nell’Antella; per l’Affrico Benvenuti e Riccioni in difesa, Bianchi in attacco. Male il Grassina che in trasferta rimedia la sconfitta ad Asta. Nel grigiore si salvano il difensore Meazzini e l’attaccante Simoni.

Nel girone A, la Sestese nelle prove generali in vista del 1° turno di coppa Italia fase nazionale di domani, tra note positive dal portiere Tognoni De Pugi (2006) che ha debutto, da Ermini per l’attacco e a centrocampo da Pisaneschi.

Giovanni Puleri