Eccellenza, quanti incroci. Sfide in alta classifica

Giuseppe Sfredda (foto), diesse del Monturano e lo scorso anno della Maceratese, presenta il turno di Eccellenza.

Matelica-Montefano: "Il Montefano ha un altro piglio con l’arrivo di mister Amadio, ma dovrà fare la gara perfetta a Matelica che vanta un organico di primo piano".

Montegranaro-Portuali Dorica: "Davanti il Montegranaro è forte, ma accusa qualche acciacco e al momento ha una rosa ridotta. I Portuali sono compatti e daranno filo da torcere".

Sangiustese-Fabriano Cerreto: "Il Fabriano Cerreto è temibile da metà campo in su, dietro concede qualcosa. La Sangiustese potrebbe farcela".

Urbania-Chiesanuova: "Una gara da tripla: un match importante perché l’Urbania possa riprendere il cammino, non credo che il Chiesanuova possa perdere la terza gara di fila, anche se ha defezioni importanti".

Urbino-Tolentino: "Il Tolentino sta facendo un qualcosa di grande e non può essere che così quando s’infila una serie di vittorie, significa che ha mentalità e qualità".

Fano-Monturano: "Dobbiamo dare continuità alla prova contro la K Sport. Il nostro obiettivo sono i 3 punti che sono fondamentali per allungare il passo e tenere lontano gli avversari".

Atletico Mariner-Osimana: "L’ Osimana è una squadra in casa e un’altra in trasferta, per l’Atletico Mariner si tratta di una quelle partite da non fallire perché possono segnare la svolta".

Maceratese-K Sport Montecchio Gallo: "La K Sport è una realtà importante, ho visto una squadra forte da metà campo in su e sugli esterni, dietro qualcosa ci ha concesso ma ciò non deve sorprendere considerando che è un club che punta a vincere e qualcosa deve concedere. La Maceratese è pronta per fare qualcosa di importante sotto ogni profilo, vedo un organico che offre molte soluzioni e un tecnico maturato. A oggi la Maceratese è padrona del suo destino".