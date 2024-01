Eccellenza: qui Camaiore. Ecco la Massese per il gran ritorno al Comunale

Riprendere il cammino di fine 2023. Questo vuole fare il Camaiore, che nelle tre gare del 2024 nonché del girone di ritorno ha racimolato appena un punto (1-1 con lo Zenith) perdendo 2-1 col Ponte Buggianese e 3-2 con la Pro Livorno. Oggi i bluamaranto si riappropriano del loro campo di gioco, tornando al Comunale dove alle 14.30 arriva la lanciatissima Massese dell’indiavolato bomber Buffa, capace di segnare qualcosa come 14 reti nelle 10 partite fatte da quando è tornato a Massa. Fischia Fede di Rossano, con i guardalinee Mazzoni di Prato e De Fazio di Pisa.

"Di recente abbiamo sbagliato l’approccio – spiega il tecnico dei camaioresi Pietro Cristiani – quando troviamo squadre che si chiudono e ripartono noi soffriamo perché siamo troppo lontani dai nostri riferimenti. Una volta può succedere. Due sono già troppe. Abbiamo lavorato su questo in settimana, facendo meglio le coperture preventive. E poi dobbiamo imparare ad interpretare e leggere prima le variabili imprevedibili che ogni gara nasconde". Sull’avversario di turno Cristiani mette in guardia: "La Massese in questo momento si ferma molto male. È la squadra che sta meglio di tutta l’Eccellenza. Non stanno perdendo mai e vincono parecchio. Buffa è temibilissimo... e gli va tolta la profondità. Anche se sta facendo gol in ogni modo. E comunque la Massese non è solo Buffa perché i valori ci sono eccome anche in tanti altri giocatori".

L’unico in dubbio è l’esterno sinistro basso classe 2004 Nazzaro che è alle prese con un leggero fastidio muscolare che però sembra recuperabile (e comunque parte in svantaggio nel ballottaggio col più pronto Crecchi). Rientrano Zambarda in difesa dopo esser stato tenuto a riposo precauzionale domenica scorsa e Da Pozzo in mezzo al campo dopo il turno di squalifica. Soliti dubbi uno per reparto.

Questa la probabile formazione (4-3-1-2): 33 Barsottini; 2 Borgia, 6 D’Alessandro, 21 Zambarda, 3 Crecchi (’04); 8 Adami (’04) (Velani ’03), 4 Anzilotti, 45 Da Pozzo (Amico); 10 Biagini; 32 Geraci, 11 Imbrenda (Kthella).