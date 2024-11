Eccellenza: qui Viareggio. Prima il dominio, poi il blackout. Le zebre vincono con il brivido

viareggio

VIAREGGIO: Carpita; Frroku, Ricci, Bertacca, Bertelli; Belluomini M. (10’ st Benassi), Minichino, Bianchi, Bibaj (44’ st Sapienza); Caggianese (23’ st Chicchiarelli), Brega (42’ st Belluomini T.). All.: Amoroso.

CUOIOPELLI: Fogli; Arrigucci, Covino, Porcellini, Tuzi; Hanxhari (42’ st Maglio), Mancino, Burato, Ferraro (21’ st Campo); Cavallini, Turini (30’ st Pinna). All.: D’Addario.

Arbitro: Tinelli di Verona (Puccini-Mangini).

Reti: 14’pt Bibaj, 29’ Bertelli; 1’st Belluomini M., 7’ Tuzi, 9’ rig. Burato.

Note: ammoniti Bianchi, Ricci, Bertacca; Hanxhari, Fogli.

VIAREGGIO – Vincere era la cosa più importante. Così è stato, ma per convincere, così come si aspettavano tifosi e ultras – questi ultimi hanno accolto i giocatori con un eloquente striscione, in cui si chiedeva loro di tirar fuori la grinta – c’è ancora da attendere.

Il Viareggio batte la Cuiopelli in una partita che al 2’ della ripresa sembrava già in cassaforte, ma che al 93’ poteva addirittura sfuggire via. L’inizio bianconero è a folate. Dopo le veementi proteste per un rigore negato per fallo su Bibaj al 2’, lo stesso esterno d’attacco prende palla dal limite della sua area e, dopo essersi fatto diversi metri palla al piede, triangola splendidamente con Caggianese per battere l’estremo ospite, con un bel piattone dal limite dell’arietta piccola. Belluomini sfiora il raddoppio di testa, angolando troppo, cosa che non fa Bertacca, ma stavolta l’ incornata è troppo centrale. Insomma i bianconeri gestiscono la partita e raddoppiano su schema da angolo: traversone di Bibaj per Bertelli che, dal limite, trova l’angolo basso.

L’inizio ripresa è folgorante. Meno di 1’ e Belluomini, su tocco felpato di Caggianese che riceve palla direttamente da una rimessa in area, entra comodamente in area e di piatto trova il palo lungo per il 3-0. Sembra finita, ma gli ospiti in meno di 2’ riaprono tutto. Accorcia Tuzi con un pallonetto, poi Burato trasforma il rigore, generosamente accordato dal titubante arbitro veneto Tinelli, del 2-3. Il Viareggio vede i fantasmi. Il neo entrato Chicchiarelli fallisce incredibilmente, a porta spalancata, la rete del 4-2, ma la fortuna assiste i bianconeri quando, al 93’, Campo fa la stessa identica cosa.

Sergio Iacopetti