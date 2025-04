Fano Calcio: Mister Spendolini soddisfatto della promozione anticipata e pronto per le ultime sfide

Ottenuta la promozione in largo anticipo e reduce dall’allenamento congiunto con il Sant’Orso, mister Luca Spendolini è pronto a rituffarsi nel campionato per le tre gare che ancora rimangono. "Siamo molto soddisfatti del percorso che abbiamo fatto finora e dell’obiettivo raggiunto, – dice il tecnico del Fano Calcio – centrando in anticipo quelli che erano i desideri della società. Come pure sono soddisfatto della gara contro il Sant’Orso nella quale siamo riusciti a tenere testa ad una formazione più quotata di ben tre categorie superiore. Specie nella prima parte siamo stati bravi a non subire troppo, tanto che il gol loro è venuto su palla inattiva. Al di là del pareggio finale ottenuto, – ha concluso Spendolini – la squadra si è ben comportata in tutti i tre tempi disputati". Terminate le vacanze pasquali, il Fano ha ripreso la preparazione in vista della trasferta di Falconara contro l’Olimpia Juventu che viene prima del turno di riposo che a maggio i granata dovranno osservare. A questo proposito la società sta lavorando per allestire un altro incontro amichevole sempre contro una formazione di categoria superiore proprio per testare tutti gli elementi del gruppo e per visionare qualche altro elemento che possa rientrare nei piani societari per il prossimo anno. sil.cla.