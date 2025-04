Milan Futuro sfida il Gubbio per la salvezza diretta in Serie C

Con due giorni di ritardo, a causa del rinvio per la morte di Papa Francesco, il Milan Futuro va in scena sul campo del Gubbio. Oggi, ore 18, si gioca l’intera trentasettesima giornata del Girone B di Serie C ed è garantita la fondamentale contemporaneità. I rossoneri, reduci da tre successi di fila, sono obbligati a vincere ancora se vogliono provare a raggiungere la salvezza diretta. Il gruppo appare finalmente compatto e determinato, ma questa sera l’orecchio sarà rivolto per forza anche verso Arezzo, dove gioca la Lucchese. Se quest’ultima dovesse conquistare il derby odierno condannerebbe gli uomini di Oddo ai playout. Il Milan intanto, nonostante il rinvio di lunedì, è rimasto in Umbria dove ha completato la rifinitura. Lato formazione, è confermata la presenza di Camarda (nella foto), che guiderà ancora l’attacco accanto a Ianesi, favorito su Magrassi. Squalificati Quirini e Magni: al loro posto, sull’esterno destro, è pronto D’Alessio. Bartesaghi è rimasto in dubbio fino all’ultimo, ma ieri è ripartito da Gubbio per rientrare a Milano, tornando eventualmente a disposizione della prima squadra per la semifinale di Coppa Italia contro l’Inter prevista sempre oggi alle 21.

Probabile formazione. MILAN FUTURO (3-5-2):Nava; Coubis, Camporese, Minotti; D’Alessio, Sandri, Malaspina, Branca, Alesi; Ianesi, Camarda.All. Oddo.

Alessandro Stella