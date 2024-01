Eccellenza. Rinviati anche i match di Masi e Sant’Agostino

La forte pioggia che si sta abbattendo in questi giorni sulla nostra regione ferma la diciottesima giornata del campionato di Eccellenza girone B.

Si tratta di quanto deciso da Alessandro Cavalazzi, direttore di gara della sezione di Lugo di Romagna, designato per la partita casalinga del C.S. Sant’Agostino contro i romagnoli del Tropical Coriano. A seguito di un sopralluogo sul campo di gara, ieri è stato accertato come il pallone non rimbalzasse e le condizioni del terreno non fossero idonee per poter fare disputare una partita di calcio. A fronte di ciò è stato ufficializzato il rinvio della partita, che sarà recuperata in data da destinarsi, con il direttore di gara che ha rimandato le squadre dentro gli spogliatoi per campo impraticabile. Una decisione ufficiale con presa d’atto dalle due società, come spiega lo stesso direttore sportivo del C.S. Sant’Agostino Marco Secchiaroli: "Ancora prima della partita il campo appariva non in perfette condizioni, ma chiaramente la decisione spettava al direttore di gara, il quale dopo le necessarie verifiche e riscontri con la palla ha dichiarato il rinvio. Da un lato ci avrebbe fatto piacere giocare, in quanto avremmo potuto scontare le squalifiche di alcuni nostri giocatori, ma allo stesso tempo il campo in quelle condizioni sarebbe stato molto danneggiato anche per le partite successive. Attenderemo una comunicazione sulla data del recupero". Il C.S. Sant’Agostino, quindi, rimane in una posizione di centro classifica con 26 punti, con una partita in meno e un recupero, in attesa di comunicazioni ufficiali, che presumibilmente potrebbe essere nell’ultima settimana di gennaio.

Saltato anche il match dell’altra ferrarese, il Masi Torello, impegnato sul campo del Reno.

Mario Tosatti