Eccellenza. River Pieve cerca tre punti a Prato contro lo Zenith. Il "ds» Bacci: "Dopo la salvezza vogliamo i play-off»

River Pieve pronto ad affrontare lo Zenith Prato, in trasferta, dopo aver già conquistato l’obiettivo che a inizio stagione la società aveva prefissato. "Siamo molto soddisfatti di come abbiamo condotto il campionato e dei risultati ottenuti – afferma il ds Roberto Bacci – . Il nostro principale obiettivo era la salvezza e, contro il Camaiore, abbiamo, inoltre, dimostrato il nostro valore, riuscendo a ribaltare la partita dopo il rigore subìto. Adesso puntiamo, con tranquillità, ai play-off. La squadra sta facendo molto bene. E, ovviamente, non molleremo la presa".

Lo Zenith Prato viene da ben quattro vittorie consecutive e si trova in un ottimo stato di forma. "Si tratta di una squadra forte – continua Bacci – che vanta giocatori importanti, come, ad esempio, Rosi, Chiaramonti e Ciravegna. Noi, di certo, daremo il massimo e cercheremo di portare a casa i tre punti".

Circa la "rosa" a disposizione di Fanani, mancheranno all’appello Rossi (per infortunio) e Tozzini (per squalifica). Sarà disponibile Marzi (classe 2005). In attacco giocheranno, probabilmente, Morelli, Belluomini e Magera. Il fischio di inizio è previsto per le ore 15. Arbitrerà l’incontro Niccolò Galligani della sezione di Pistoia.

Guardando alla classifica, il River Pieve si trova, attualmente, in quinta posizione, con 39 punti, a pari merito con lo Sporting Cecina, davanti al Montespertoli (38) e dietro al Camaiore (44).

Federico Santarini