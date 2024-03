Eccellenza. River senza il bomber Morelli nel derby interno. Il "ds» Bacci: "Occhio al Camaiore, non sarà facile»

Partita difficile per il River Pieve che in casa affronterà il Camaiore, terza squadra in classifica, nel derby. A complicare la situazione, per i biancorossi, sarà l’assenza di bomber Morelli, fuori per squalifica.

"Ci aspetta una sfida nella quale dovremo mettere in atto tutte le nostre qualità – afferma il ds Roberto Bacci – . Il Camaiore viene da una lunga serie di vittorie (ben cinque di fila) e si trova a quattro punti dalla capolista Tuttocuoio. Si tratta di una squadra forte che vanta ottimi giocatori come Geraci, Anzilotti, Da Pozzo e molti altri. Non sarà per niente facile".

In casa River Pieve, oltre a Morelli, non sarà disponibile Ramacciotti. Tuttavia rientreranno a disposizione, probabilmente dal primo minuto, Filippi e Penco. In attacco Fanani si affiderà al tandem formato da Belluomini e Magera.

"Domenica scorsa, contro il Fucecchio, specialmente nel primo tempo – commenta Bacci – , abbiamo disputato un’ottima partita e avremmo potuto conquistare i tre punti. Occorrerà, anche stavolta, impegno e grande determinazione".

Il fischio di inizio è previsto per le ore 14,30. Arbitrerà l’incontro Guglielmo Giannini della sezione di Pontedera. Il River Pieve si trova, attualmente, in ottava posizione, con 36 punti, a pari merito con lo Sporting Cecina, davanti al Fratres Perignano (34) e dietro a Massese e Pro Livorno Sorgenti (entrambe a quota 37).

Federico Santarini