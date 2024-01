Eccellenza. Rossi festeggia due volte. E il Tuttocuoio balza in vetta

TUTTOCUOIO

2

SPORTING CECINA

0

TUTTOCUOIO: Carcani, Sorbo, Puleo (47’ st Fiscella), Marcon, Remorini (27’ st Centonze), Massaro (34’ st Turini), Papi, Rossi (38’ st Princiotta), Severi (49’ st Ratti), Caggianese, Solari. All. Sena.

CECINA: Cappellini, Milano, Fiorini, Bardini, Startari, Lorenzini, Diagne, Moroni (16’ st Barbanera), Skerma, Pallecchi, Carlotti (21’ st Rovini). All. Miano.

Arbitro: Solito di Piombino.

Marcatori: 11’ st su rigore e 23’ st Rossi.

Espulsi: 15’ st Cappellini, 42’ st Fiorini.

SAN MINIATO - Anno nuovo, capolista nuova nel girone A di Eccellenza. Cioè il Tuttocuoio. La vittoria casalinga per 2-0 sul mai domo Sporting Cecina nella 16a giornata, 1a di ritorno, nonché prima gara del 2024, vale infatti per i pontaegolesi quella vetta abbandonata alla 10a giornata e dopo aver recuperato anche 5 punti alla Cuoiopelli, ora scavalcata di una lunghezza. Ma per piegare un avversario coriaceo su un terreno reso pesante dalla pioggia c’è stato bisogno di aspettare il secondo tempo. Il primo infatti è scivolato via (è proprio il caso di dirlo vista la situazione del manto erboso...) con un bilancio di sostanziale equilibrio, non fosse altro se si contano le conclusioni in porta, una a testa. A provarci per prima è stata la squadra di Sena, con il neo ingaggio Caggianese che ha aperto a destra per l’accorrente Rossi. Il destro secco è stato respinto con i pugni da Cappellini (16’). La replica ospite si è materializzata poco oltre la mezzora, quando Carcani, anche lui con i pugni, ha dovuto disinnescare un destro a mezza altezza e angolato di Diagne (32’). Nella ripresa invece l’equilibrio si è spaccato. Su un recupero sulla trequarti, la sfera è arrivata centralmente a Rossi che entrato in area e superato Cappellini in uscita è stato steso da Lorenzini. Il rigore è stato trasformato dallo stesso Rossi. Pochi minuti dopo il rosso diretto al portiere Cappellini ha ridotto in dieci la squadra di Miano (che poi ha chiuso in 9 per l’espulsione di Fiorini: fallo di reazione su Princiotta e animi surriscaldati in tribuna) che ha subito il raddoppio del bomber neroverde, abile su traversone di Caggianese a indovinare di testa la traiettoria del 2-0. In pieno recupero è stato invece Princiotta in contropiede a fallire l’occasione del tris (48’).

Stefano Lemmi