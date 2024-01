Eccellenza. Rufina, anticipo di lusso. Sfida alla Sinalunghese

Archiviate le festività natalizie, il campionato di Eccellenza si rimette in moto con l’anticipo della prima gara del nuovo anno relativa alla 18ª giornata del girone "B".

Alle 14,30, allo stadio "Carlo Angeletti" va in scena un antipasto interessante con la sfida fra la Sinalunghese del tecnico Pezzatini e l’Audax Rufina allenata da Diotaiuti. Questo primo nuovo impegno per la Rufina si prospetta abbastanza impegnativo considerando che la Sinalunghese è pronta a riscattare quella prima sconfitta subita a Rufina per 2-0 per via delle reti di Bachi e Ferretti.

Inoltre, a rafforzare questo desiderio dei senesi c’è da mettere in preventivo che ancora non è stata digerita la battuta d’arresto subita dalla squadra di Pezzatini prima delle festività natalizie sul campo del Terranuova Traiana. Per le ultime novità sulle formazioni, nell’Audax Rufina non ci sarà Falugiani squalificato, mentre il resto del gruppo è tutto disponibile compreso la riconferma del nuovo acquisto Matteo Castagna; un esterno alto. Invece, la Sinalunghese non potrà schierare gli infortunati Papa e Tiberi e gli squalificati Iasparrini e Salvestroni, mentre saranno disponibili i nuovi arrivati Chiti e Fiaschi più il rientrante Ferrante.

La direzione della gara è stata affidata a Zmau di Prato, che sarà coadiuvato da Rugi e De Stefano di Empoli. Infine, per il girone "A" per la 16ª giornata si gioca l’anticipo fra lo Zenith Prato e la Polisportiva Camaiore, arbitro Bruni di Siena.

Ricordiamo che l’anticipo è stato dettato dal fatto che mercoledì si giocherà un turno infrasettimanale di campionato e di comune accordo le due società hanno preferito sfruttare un giorno in più di riposo.

Giovanni Puleri