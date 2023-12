Eccellenza, sabato il recupero della gara di Coppa per il Terranuova. Becattini punta la finale. Ostacolo Firenze Ovest

Mentre le altre formazioni sono in vacanza o per meglio dire al lavoro per il richiamo di preparazione, il Terranuova Traiana si prepara a scrivere un’altra pagina della propria storia. La società valdarnese infatti non ha staccato la spina visto che sabato pomeriggio, alle 15 andrà in scena il recupero della gara di Coppa Italia. La partita era originariamente in calendario lo scorso 13 dicembre quando un incidente in autostrada vide la terna coinvolta e quindi impossibilitata a raggiungere lo stadio Matteini di Terranuova Bracciolini. Adesso la nuova sfida per decidere quale squadrà affronterà nella finale - in calendario mercoledì 7 febbraio allo stadio delle Due Strade - la formazione dello Sporting Cecina che nell’altra semifinale ha superato per 2-1 la Fratres Perignano.

Il regolamento prevede il solito copione dei confronti in gara unica. Vale a dire che in caso di parità al termine dei 90’ di gioco verranno disputati due tempi supplementari. Se non dovesse bastare arrivare al 120’ sarà quindi necessario utilizzare la lotteria dei calci di rigore per decretare la finalista di questa competizione. La vincente accederà alla fase nazionale, con gare di andata e ritorno. Primo turno (ottavi) il 14 e il 21 febbraio (contro vincente Emilia Romagna), un secondo (quarti) il 6 e il 13 marzo (vincente Marche-Umbria), le semifinali il 20 marzo e il 3 aprile e la finale mercoledì 17 aprile . La vincente accederà alla serie D.