Eccellenza. "Sangiustese, non guardo la classifica»

"La classifica? Non la guardo. Siamo una squadra in costruzione dopo un periodo in cui abbiamo dovuto rinunciare forzatamente ad alcune pedine". Così Luigi Giandomenico, allenatore della Sangiustese, dopo la vittoria a Monte Urano che segue quelle con Osimana e Portuali Ancona. La squadra rossoblù è quarta e questi successi hanno caricato la formazione. "Ora – riflette il tecnico – abbiamo recuperato tutti, o quasi, i giocatori e non è facile rinunciare a 3-4 pezzi importanti, tali assenze limitano anche i cambi. Penso a una partita per volta, ma l’importante è continuare a vedere i giocatori così affamati e vogliosi".

Il risultato a Monte Urano ha cancellato i timori del tecnico per le tre gare in una settimana, considerando il recupero giocato contro i Portuali Ancona. "Il timore – spiega – è che per questi impegni i calciatori avrebbero potuto lasciare qualcosa a livello fisico o che dopo due vittorie ci sarebbe potuto essere un calo di attenzione. Abbiamo fatto una prestazione top: a un primo tempo combattuto è seguita una ripresa in cui non c’è stata partita. Il Monturano ha fatto un bel primo tempo, ma i miei avevano una voglia incredibile di portare a casa la vittoria".

Domenica i rossoblù sono attesi dal Chiesanuova. "Sono curioso di affrontare un avversario che sta facendo molto bene, questa partita ci dirà quale livello abbiamo raggiunto".