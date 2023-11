Eccellenza. Sangiustese, via il tecnico Bolzan. Il club alla ricerca di un sostituto

Dario Bolzan non è più l’allenatore della Sangiustese Vp e con il tecnico non ci sarà più il suo vice Matteo Pazzi. Al momento non si conosce chi possa prendere il posto del tecnico e nei prossimi giorni la dirigenza farà la scelta in quanto c’è da preparare bene la gara di domenica in casa dell’Urbania perché la Sangiustese non può permettersi altri passi falsi.

La dirigenza ha preso questa decisione all’indomani della sconfitta interna con il fanalino di coda Azzurra Colli, il passo falso certifica le difficoltà di una formazione che non riesce a invertire la marcia. In una nota la società Sangiustese comunica che "si sono separate le strade con il tecnico e lo ringrazia per il lavoro svolto e per la grande professionalità dimostrata durante l’incarico".

I numeri dicono di una squadra che ha vinto una gara, quella della prima giornata contro il Tolentino, che ha segnato 6 reti, peggio ha fatto solo il fanalino di coda Azzurra Colli, subendone 12. La società è corsa ai ripari assicurandosi strada facendo l’attaccante Giacomo Tulli e il portiere Klejvis Shiba, ma non c’è stato quel cambio di passo tanto auspicato. E nell’ultimo turno i rossoblù hanno perso in casa con l’Azzurra Colli, l’ultima della classe.

A fine della gara di ieri Bolzan in sala stampa non ha esaminato l’andamento della prestazione. "Mi sento in dovere di chiedere scusa alla società e ai tifosi e la stessa cosa deve fare pure la squadra". Adesso la Sangiustese è penultima in classifica con un solo punto di vantaggio dall’ultimo posto. A questo punto la parola passa inevitabilmente ai giocatori che dovranno dimostrare sul campo che erano giuste le scelte fatte a inizio stagione.