Eccellenza Sanpa a Solarolo nell’anticipo

Il weekend alle porte manda in scena le gare della dodicesima giornata nel campionato di Eccellenza. Il menù propone subito per domani un derby che mette in palio punti importanti per la salvezza.

Solarolo-Sanpaimola. Domani, alle 15, all’Arboscelli, nell’anticipo di giornata, ci sarà aria di campanile, ma anche di ‘sfida salvezza’ anticipata. I padroni di casa, all’11° posto con 12 punti a +2 sulla zona playout, stanno infatti attraversando un momento complicato e di flessione (2 punti nelle ultime 5 giornate). Lo stesso ruolino di marcia è quello confezionato della formazione di San Patrizio, che in classifica ha 2 punti in meno.

Granamica-Reno. Domenica alle 14.30, sul sintetico del ‘Bonarelli’ di Granarolo Emilia si gioca una gara ad alta tensione. L’obbligo per entrambe le rivali – appaiate al 12° posto a quota 10, a cavallo fra zona salvezza e zona playout – è quello di muovere la classifica. L’undici di mister Orecchia è tuttavia annunciato in grande ripresa, essendo reduce da 2 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 4 giornate. In difficoltà sono invece i padroni di casa (peggior difesa del girone con 16 reti subite), che vengono da 3 ko di fila senza alcuna rete all’attivo.

Russi-Castenaso. Domenica alle 14.30 al ‘Bucci’ arriva una delle big. Il Castenaso, ex capolista scivolata al 4° posto con 18 punti dopo il tonfo casalingo contro il Tropical Coriano, è a -3 dalla vetta e mercoledì prossimo dovrà recuperare il match di Osteria Grande. I padroni di casa, terzultimi a quota 9, vengono dal pesante ko 4-0 rimediato a Medicina, prima sconfitta della gestione di mister Ferrario.

Massa Lombarda-Mezzolara. Domenica alle 14.30 al ‘Dini e Salvalai’ è in arrivo la formazione col miglior attacco del girone che però, nelle ultime 3 gare ha blindato anche la difesa. Gli ospiti, che nutrono velleità di promozione, viaggiano al 6° posto con 17 punti. Dal canto proprio i padroni di casa, dopo il successo corsaro contro il Granamica e il pareggio di Sant’Alberto contro la Reno, sono caduti di nuovo fra le mura amiche 2-3 nel recupero di mercoledì sera contro il Pietracuta. La situazione di classifica è pesante. Con appena 6 punti infatti, il Massa è penultimo.

Medicina-Faenza. Gli ultimi 3 pareggi consecutivi danno i manfredi in crescita. La squadra di mister Cavina, ultima della classe a quota 4, è ancora viva. Domenica, alle 14.30, la trasferta al ‘Bambi’ di Medicina diventa un altro esame di maturità. Sugli altri campi: Pietracuta-Cava Ronco Forlì, Sampierana-Sant’Agostino, Tropical Coriano-Osteria Grande a Cattolica, Vis Novafeltria-Gambettola.