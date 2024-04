Eccellenza. Sanpaimola, è un blitz salvezza. Massa, ko che fa male. Russi ok

Una vittoria, un pari e una sconfitta per le tre ravennati impegnate ieri sera nel turno infrasettimanale di Eccellenza, in campo con la 30ª giornata. Il primo a scendere sul terreno di gioco è il Sanpaimola che ottiene una fondamentale vittoria in casa del Castenaso (3-2) grazie ad una doppietta di Niccolò Venturi (15’ pt e 43’ st), inframezzata dal rigore di Bonavita (35’ st), per i padroni di casa a metà ripresa il pari di Jammeh (25’ st) e il secondo gol di Bortolotti a tempo ormai scaduto (48’ st). Una vittoria che avvicina decisamente la squadra romagnola alla salvezza diretta. Va subito sotto 2-0 (15’ pt Mancini e 18’ pt Mantovani), invece, il Massa Lombarda con il Gambettola, terza forza del campionato e non riesce più a recuperare restando ai margini della zona caldissima della classifica: alla fine la gara termina 4-0 con le reti di Longobardi (30’ st su rigore) e Falchero (33’ st) che rendono ancor più tranquillo, a centro classifica, il Russi che pareggia 0-0 a Coriano contro il Tropical, formazione che precede i Falchetti in graduatoria di 3 punti e tale distacco resta invariato. Aveva già giocato in anticipo, prima di Pasqua, la Reno contro la capolista Sasso Marconi: un gol per tempo – prima Melloni, poi Gironi – decide la contesa a favore dei bolognesi, sempre più vicini alla promozione in serie D, vista la sconfitta rimediata ieri dal Granamica – ora a -5 – col Pietracuta (2-3).

u.b.