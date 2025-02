Eccellenza. Sansepolcro, in Coppa per il sogno Serie D

In attesa del big-match di domenica prossima contro la Narnese, il Sansepolcro stacca per un giorno la spina da un campionato di Eccellenza umbra nel quale non riesce a operare lo strappo in testa alla classifica. Oggi c’è da pensare alla Coppa Italia di categoria, con l’andata del primo turno della fase nazionale, che corrisponde agli ottavi. Un’altra strada per arrivare a conquistare la Serie D e di ciò è pienamente consapevole l’Urbania, avversaria di scena al Buitoni (calcio d’inizio alle 15), che su questa competizione ripone in larga parte le ambizioni della stagione, dal momento che in campionato divide la quinta posizione con la Sangiustese, a 14 punti di distanza dalla capolista Maceratese.

La squadra di Simone Lilli ha tutte le carte in regola per mettere in difficoltà i bianconeri, che per l’occasione non possono disporre dello squalificato attaccante Pasquali. A proposito, i differenti regolamenti regionali sull’impiego in campo dei giovani hanno finito con l’azzerare ogni vincolo, per cui entrambi gli allenatori potranno schierare la formazione che ritengono più opportuna senza tener conto del numero dei sottoquota. Dovendo giocare la prima in casa, è chiaro che il Sansepolcro cercherà di vincere e possibilmente anche di crearsi un margine di vantaggio da portare in dote per la gara di ritorno, in programma mercoledì prossimo nella cittadina marchigiana.

Claudio Roselli