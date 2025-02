Eccellenza. Sant’Agostino a Faenza: "Dobbiamo rialzarci»

C’è un pizzico di calcio made in Ferrara nel Faenza, prossimo avversario del Sant’Agostino (ore 14.30). Tra i pali Ruffilli e al centro dell’attacco Aleksander Grazhdani, entrambi punti di forza dell’Argentana prima del declino; tra l’altro il lungo centravanti di origini greche l’anno scorso, quando vestiva la maglia del Cava Ronco, aveva segnato una doppietta al Sant’Agostino. All’andata con il Faenza si erano imposti i ramarri 2-1, con rete dei gemelli del gol Cazzadore e Vanzini, ma oggi la musica potrebbe essere diversa. Il Faenza ha operato una importante ristrutturazione dell’organico, oltre a Grazdhani sono arrivati anche Riccardo Signore, Matteo Strada e Manuel Prati. La compagine romagnola domenica scorsa ha interrotto la serie di risultati utili a Osteria Grande, perdendo 2-1, sconfitta di proporzioni superiori per il Sant’Agostino, caduto a domicilio 4-1 dal Sanpaimola. "Siamo scivolati nella fascia playout – afferma sconsolato il direttore sportivo Marco Secchieroli – nel conteggio vanno tenuti in considerazione i 7 punti dalla terz’ultima. Niente drammi, ci sono ancora tante partite da disputare per uscire da questa scomoda posizione, ma bisogna invertire la rotta e cominciare a vincere delle partite come quella con il Faenza, con avversari sulla carta abbordabili".

Ci si chiede come una squadra con il vostro potenziale sia finita nella palude della zona playout. "Un insieme di ragioni, arbitraggi irritanti come quello con il Sanpaimola, soprattutto stiamo pagando le tante assenze che hanno falcidiato la squadra: ogni domenica dobbiamo cambiare formazione, ciò non toglie che tutti dobbiamo fare di più". Ci saranno alcune assenze anche a Faenza, ma l’infermeria si sta vuotando. Dopo tre mesi dall’infortunio al polpaccio torna a disposizione Anostini (foto), Vanzini non partirà dall’inizio ma dovrebbe giocare con un minutaggio più alto rispetto al turno precedente. Sono indisponibili gli squalificati Masiero e Sarti, espulsi nella gara precedente, e Cremaschi, che è sulla via del completo recupero.

Franco Vanini