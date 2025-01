Eccellenza. Sant’Agostino anticipa in casa. Col Sanpaimola c’è anche Masiero

C’è un Masiero in più nel motore del Sant’Agostino. L’arrivo in ramarro del jolly della Portuense è andato in porto all’inizio della settimana, dopo la disastrosa partita con il Felsina. In quell’occasione il rendimento di Masiero fu inferiore alle potenzialità, chiaro segnale della determinazione a voler andar via e raggiungere Ruggero Ricci, che l’ha allenato alcuni mesi a Portomaggiore prima di essere esonerato, sostituito da Paolo Mariani. Masiero è allenato e pronto per giocare e debuttare con la nuova maglia: "L’avevo cercato alcune settimane fa – racconto il direttore sportivo del Sant’Agostino, Marco Secchieroli – l’operazione fu stoppata dalla Portuense, ci ho riprovato perché si è infortunato Roda al ginocchio e ci serviva un giocatore pronto e affidabile. E’ a disposizione e dovrebbe scendere in campo".

Anticipo nell’anticipo l’orario: il Sant’Agostino giocherà alle 14.30 e non alle 15 che è l’orario ufficiale degli anticipi. "Abbiamo chiesto una leggera modifica all’orario per cercare di intercettare un numero maggiore di pubblico". L’avversario è il Sanpaimola, formazione romagnola che precede i ramarri di due lunghezze in classifica. "All’andata finì 0-0, meglio noi nel primo tempo, con occasioni per Anostini e Cazzadore, meglio il Sanpaimola nella ripresa, anche perché la fatica si era fatta sentire". E’ uno scontro diretto per evitare i playout? "Sì, in piena regola e contro una squadra forte. L’imperativo è vincere".