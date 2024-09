Eccellenza. Sant’Agostino, nessun contraccolpo. Fiorini: "Si è trattato solo di un episodio»

Dopo il brillante successo in trasferta a Sant’Alberto, è arrivata la doccia fredda nella prima partita davanti al proprio pubblico. Il Sant’Agostino si è dovuto arrendere a un concreto Mezzolara, arrivato al comunale con le idee chiare: dopo un primo tempo equilibrato, senza vere occasioni da una parte e dall’altra, ha calato il tris. Una sconfitta pesante nelle dimensioni, ma che non ridimensiona i ramarri. "Si è trattato solo di un episodio – afferma Filippo Fiorini (nella foto), perno della difesa – Siamo stati inerti e incapaci di reagire una volta in svantaggio, abbiamo sofferto la loro preparazione fisica, tecnica e tattica. Nel primo tempo si è giocato prevalentemente a centrocampo, nel secondo tempo siamo andati sotto prendendo un gol evitabile; da lì è diventato tutto più difficile". Apprensione nell’ambiente ramarro per l’infortunio del quale è rimasto vittima Simone Cremaschi, uno degli acquisti più importanti di questa estate, ma è lo stesso centrocampista a rassicurare i tifosi. "Mi sono procurato una lussazione alla spalla, già ridotta in ospedale. E’ un infortunio leggero, la previsione è di due o tre settimane al massimo di stop". Riavvolgiamo il nastro ed esaminiamo il ko interno: cos’è cambiato rispetto al turno precedente, con il Reno? "Come risultato è un passo indietro, però non è il caso di fasciarsi la testa, siamo solo alla seconda giornata. Siamo stati in partita per un’ora, poi una volta subìto il secondo gol, è finita".