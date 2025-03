Eccellenza. Santi: "Urbino, ora ci crediamo». Mariotti: "K Sport impeccabile»

La ventiseiesima giornata non ha prodotto cambiamenti al vertice della graduatoria. Al comando appaiate ci sono sempre la K Sport e la Maceratese, secondo (a meno 9) il Tolentino che ha agganciato il Chiesanuova. Nella griglia playoff l’Urbino, una griglia che comunque in questo momento sarebbe cancellata in quanto stando al regolamento se la differenza tra la seconda e la terza sarà più di 10 punti salterebbero i playoff (la prima vince il campionato e la seconda passa direttamente agli spareggi nazionali). Comunque la graduatoria in settimana sarà rideterminata a seguito dalla quarta mancata presentazione dell’Alma Fano, in pratica verranno tolti alle squadre tutti i punti che hanno incamerato contro il Fano e quindi ci saranno delle modifiche: alla K Sport Montecchio Gallo verranno tolti 6 punti e da 58 punti passerà a 52, cosi come la Maceratese. All’Urbino, al Mariner al Fabriano Cerreto verranno tolti invece solo 4 punti anziché 6 perché contro l’Alma avevano ottenuto una vittoria e un pareggio. La differenza dell’Urbino per un posto nei playoff scende quindi a 12 e quindi le rimarrebbe da recuperare almeno 3 punti per inserirsi negli spareggi promozione (playoff). Il regolamento della forbice dei 10 punti vale anche per i playout.

Vittoria importante per la K Sport Montecchio Gallo contro il quotato Matelica. "I ragazzi hanno ben intrepretato la gara – dice il diesse Ettore Mariotti – sono entrati in campo con la giusta convinzione e sono stati bravi a concretizzare subito le occasioni avute". Il dg Matteo Mariani aggiunge:" Abbiamo disputato un incontro importante per gli interi novanta minuti senza rischiare quasi nulla e abbiamo anche sciupato qualche occasione importante. Un’iniezione di fiducia preziosa per morale e classifica. Adesso testa alla prima delle quattro finali rimaste; andremo sul difficile campo di Chiesanuova contro una squadra costruita per vincere e che ambisce alla posizione principe della griglia play off".

Il successo dell’Urbino a Monte San Giusto è commentato dal dg Ivan Santi: "Vittoria straordinaria contro una ottima Sangiustese che ha fino all’ultimo giocato per vincere. Vittoria del gruppo perché i cambi di mister Mariani (foto con Boccioletti) hanno fatto la differenza ed ora che abbiamo recuperato diversi giocatori proviamo a giocarcela fino in fondo. Nota di merito anche per Serges che dopo tanta sofferenza in panchina ha trovato il gol e i tre punti fondamentali per mantenere accese le speranze play off. Ma con lui tutti quelli che sono entrati sono stati decisivi. Adesso altre quattro finali ma noi ci crediamo".

Momento no per l’Urbania: "Sono molto deluso – dice il patron Jacopo Sansuini – da quest’altro risultato negativo, venivamo da una brutta sconfitta con l’Urbino e pur sapendo che il Fabriano Cerreto sarebbe venuto per fare punti salvezza, pensavo che saremmo riusciti a cogliere qualcosa di importante, invece dopo un buon primo tempo dove potevamo andare al riposo con più di un gol di vantaggio è arrivata una ripresa assolutamente brutta e inconcepibile e che ci lascia tanta, tanta delusione". "Sono sicuramente tre punti molto importanti per il nostro obbiettivo salvezza – sottolinea da parte del Fabriano il mister Gastone Mariotti – la gara ha visto una buona partenza dell’Urbania, ma poi abbiamo preso le misure e abbiamo fallito anche un rigore. Una volta rientrati nello spogliatoio per il riposo, abbiamo parlato e siamo rientrati in campo bene pareggiando. Poi è arrivato anche il gol di Nacciariti che ci ha regalato questa importante vittoria, sono molto contento per i ragazzi".

Amedeo Pisciolini