Eccellenza: Scontri decisivi per la promozione e i playoff in K Sport-Maceratese e Tolentino-Urbino

Riflettori puntati a Montecchio e a Tolentino dove si giocano rispettivamente le partite contro Maceratese e Tolentino che mettono sul piatto punti pesantissimi. Il penultimo turno di Eccellenza è presentato da Luca Manisera. In questa giornata resterà alla finestra il Monturano che avrebbe dovuto affrontare il Fano, ma questa squadra è stata estromessa dal campionato.

Chiesanuova-Urbania: "Il Chiesanuova deve vincere assolutamente per non rischiare di perdere il terzo posto se non addirittura il treno dei playoff. Di certo la squadra di casa si presenterà in campo con tanti stimoli contro un avversario che ormai ha ben poco da chiedere alla stagione".

Fabriano Cerreto-Sangiustese: "Entrambe non hanno obiettivi: i locali hanno centrato un’ottima salvezza con Mariotti in panchina mentre gli ospiti potrebbero cercare di migliorare la classifica. È una gara aperta e giocata con spensieratezza".

K Sport-Maceratese: "È la partita delle partite. Il bello del calcio è che offre nella penultima giornata un match che può decidere la promozione in serie D. Si sfidano squadre dalle caratteristiche differenti. La Maceratese potrebbe soffrire le ripartenze perché la K Sport sa recuperare palla e verticalizzare con efficacia; di contro i biancorossi potrebbero mettere in difficoltà gli avversari se dovessero prendere in mano il possesso palla facendo correre a vuoto i pesaresi".

Montefano-Matelica: "Il Matelica non ha ancora il conforto della matematica per sentirsi al sicuro, il Montefano sta tranquillo ma di certo vorrà salutare il pubblico con una bella prestazione".

Osimana-Atletico Mariner: "L’Atletico ha bisogno di punti per sperare di giocare i playout e, magari, per tentare di giocarli in casa. La squadra ha ottenuto un grande risultato con il Montefano, l’Osimana non ha più nulla da chiedere a un campionato che la lascia delusa anche per qualche errore arbitrale".

Portuali Dorica-Montegranaro: "Per i Portuali si tratta dell’ultimissima spiaggia, devono provare a conquistare 6 punti nelle ultime due giornate contro avversari che non hanno più traguardi da tagliare".

Tolentino-Urbino: "Ecco un’altra gara vera assieme a K Sport-Maceratese. L’Urbino se agganciasse la quarta piazza potrebbe disputare i playoff, i cremisi possono mirare al terzo posto. Si tratta di una partita che mette in palio punti pesanti per entrambe le formazioni che hanno opposte identità".