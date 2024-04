Eccellenza: scontro diretto per lo zola predosa con la fidentina. Il Sasso sul campo della Vis Novafeltria cerca l’allungo

Quartultima giornata di campionato oggi, alle 15,30, per l’Eccellenza. Partendo dal girone B, la capolista Sasso Marconi, prima con cinque punti di vantaggio sul Granamica, sarà di scena sul terreno di gioco dei romagnoli della Vis Novafeltria. L’obiettivo è quello di cercare di portare a casa l’intera posta e di allungare così ulteriormente in vetta alla classifica. Eh sì perché il team di Minerbio, reduce dalla brutta sconfitta interna contro il Pietracuta, è atteso dal complicatissimo derby sul campo del Medicina Fossatone che, quinto a quota 49 punti, sogna di strappare da qua alla fine il pass per i playoff. Match esterni anche per Castenaso e Bentivoglio: i primi, noni a quota 41, faranno visita al Futball Cava Ronco mentre i secondi, ultimi a 16 ed ufficialmente retrocessi in Promozione, saranno di scena a Massa Lombarda. Per quanto riguarda invece il girone A, lo Zola Predosa è atteso dal delicato scontro diretto sul campo della Fidentina mentre il Faro Gaggio, reduce dalla brutta sconfitta per 2-1 di Nonantola, affronterà tra le mura amiche la corazzata Nibbiano & Valtidone.