Eccellenza, semifinale playoff: c’è da ribaltare l’1-3 dell’andata. Granamica, l’ex rossoblù Marchini cerca il miracolo in casa del Prato

Va alla ricerca di una sorta di ‘missione impossibile’ il Granamica di Davide Marchini (foto) che, oggi pomeriggio, in terra toscana, giocherà la semifinale di ritorno degli spareggi nazionali tra seconde classificate di Eccellenza. Alle 16, al centro sportivo ‘Chiavacchi’ di Prato, è in programma la sfida contro la Zenith Prato, temibile formazione che, già con la gara di andata, ha ipotecato la qualificazione espugnando con un netto 3-1 il terreno di gioco di Granarolo. Considerando anche il fatto che, in questa competizione, i gol in trasferta valgono ancora doppio, è lecito affermare che avrà bisogno di un autentico miracolo sportivo la formazione di Davide Marchini per ribaltare il passivo ed accedere così alla finale contro la vincente della sfida tra Unipomezia e Castelfidardo. Ma, al di là di come si concluderà questa esperienza, l’annata del Granamica resta da incorniciare visto che, nonostante si trattasse della formazione più giovane del raggruppamento B di Eccellenza, è stata capace di chiudere al secondo posto la stagione regolare e di vincere con un netto 4-0 la successiva finalissima playoff di girone contro i romagnoli del Pietracuta.