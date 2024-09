Eccellenza, sempre vincente alla prima di campionato negli ultimi tre anni. L’ Urbino mantiene la tradizione

Sfiorato l’en plein alla prima giornata. Sette vittorie su otto, tra queste quelle di K Sport Montecchio Gallo e Urbino. Tra le sorprese la vittoria del Montefano a Tolentino.

Numeri e curiosità. Il primo gol della nuova stagione (all’8’ del pt) è di Carta (K Sport Montecchio Gallo) con l’Alma, seguito un minuto dopo (al 9’) da Bardeggia (Urbino), decisivo con il Fabriano Cerreto. Anche un anno fa Bardeggia alla prima giornata con la maglia del Montegiorgio andò a rete al 6’, dividendo il primato con Bugaro dell’Osimana. Il record del ‘Pie Veloce’ appartiene (22-23) a Papa (Valdichienti Ponte), in rete al 1’ contro l’Atletico Ascoli. Tante vittorie domenica ma pochi gol (11), contro i 21 della passata stagione.

Urbania. Sconfitta di misura con la Maceratese costruita per il vincere il campionato. "Un primo tempo importante – dice l’allenatore durantino Lilli – dove abbiamo creato diverse occasioni da gol. Un ingresso in campo nel secondo tempo (10-12 minuti) non all’altezza del primo tempo, dove la Maceratese è venuta fuori andando in vantaggio. Poi abbiamo ripreso a giocare e creato presupposti per pareggiare ma non ci siamo riusciti. C’è delusione per non aver portato a casa i punti, ma la consapevolezza di aver fatto una buona partita al cospetto di una signora squadra".

Urbino. Per il terzo anno consecutivo l’Urbino vince la prima (con pieno merito). "Gara difficile – commenta il dopo match con il Fabriano il dg dell’Urbino Ivan Santi –. con il giovane e ambizioso Fabriano che ha un’ idea di gioco e validi protagonisti. La prima è sempre una gara a sé, diversi fattori possono incidere, anche quello emotivo. Abbiamo disputato un grande primo tempo, spendendo molto e non riuscendo a concretizzare tutta la mole di lavoro. Nel secondo tempo abbiamo fatto forse qualche metro indietro anche per un leggero calo fisico e per le energie spese, ma non abbiamo rischiato, anzi abbiamo avuto la palla del raddoppio con una grande azione di Sartori che ha messo Zancocchia davanti al portiere che ha fatto un miracolo. Complessivamente però siamo sempre stati in campo con intelligenza e anche i cambi di mister Mariani hanno consolidato tatticamente la squadra. La vittoria ci consente di preparare al meglio lo scontro con il Montefano e lavorare in settimana al meglio per migliorarci".

Qui K Sport Montecchio Gallo. "Contro l’Alma Juventus Fano siamo partiti bene – dice il ds della K Sport Ettore Mariotti – riuscendo ad andare alla doppia marcatura nel giro di un quarto d’ora, poi abbiamo cercato di controllare la partita con gli avversari che si sono creati qualche buona occasione anche se il nostro portiere si è fatto sempre trovare pronto. Una buona partita nel complesso la nostra nonostante l’assenza di cinque titolari. Il Fano mi è sembrato indietro nell’insieme di squadra, normale essendo partito in ritardo. Lavoriamo per migliorare". Amedeo Pisciolini