Eccellenza: sfide decisive nella penultima giornata d'andata

Fischio di inizio alle 14,30 per la penultima giornata d’andata di Eccellenza.

Angelana-Atletico Bmg: dopo le vittorie nell’ultimo turno, la sfida del Migaghelli è un esame per capire che campionato potranno disputare le due squadre nel ritorno.

Cannara-Bastia: i padroni di casa non vogliono mollare la vetta. Per il Bastia il derby è una sfida da non sbagliare dopo il pari con l’Agape.

Castiglione del Lago-Narnese: lacustri con i 4 neo acquisti subito in campo per fronteggiare la prima della classe che arriva dal 7-0 contro il Città di Castello.

Olympia Thyrus-Ellera: al Laureti la Sugoni band sa di dover costruire la sua salvezza. Per l’Ellera è una chance da non sbagliare per restare nelle zone alte.

Pierantonio-Pontevalleceppi: va a caccia dei primi punti della sua gestione Del Bene alla guida di un Pontevalleceppi privo di Capati e Ravanelli. Al Marinelli il Pierantonio vuole ritrovare quella vittoria che manca ormai da tre turni.

Pietralunghese-V.A. Sansepolcro: big match di giornata. Dopo il passo falso di Cannara, la Pietralunghese vuole riprendere la marcia per avvicinare quel primo posto occupato proprio dal Sansepolcro.

Tavernelle-Città di Castello: Riberti vuole il secondo successo di fila e al Moratti arriva un Città di Castello sempre più in crisi di risultati.

Umbertide Agape-Terni Fc: la formazione di Peruzzi al Morandi sa di non poter fare sconti ma arriva un Terni Fc obbligato a fare risultato, con il neo acquisto Ravanelli subito a disposizione.