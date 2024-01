Eccellenza: sfide proibitive sulla carta per i due team. Zola e Faro, la partenza è subito in salita

Prende il via oggi, alle 14,30, il girone di ritorno dell’Eccellenza. Partendo dal girone A, le due bolognesi che vi militano sono attese da sfide almeno sulla carta proibitive: il Zola Predosa di Nicola Zecchi ospiterà la Virtus Castelfranco mentre il Faro Gaggio di Alessandro Evangelisti se la vedrà tra le mura amiche contro la capolista Cittadella Vis Modena. Nel raggruppamento B, le bolognesi che scenderanno in campo saranno quattro e non cinque, dal momento che la sfida del Bentivoglio di Marco Gelli sul campo del Futball Cava Ronco si è già giocata in anticipo lo scorso 20 dicembre ed è terminata con il punteggio di 2-2.

Ma tornando alle gare di oggi, la capolista Sasso Marconi guidata da Fabio Malaguti vuole riprendere da dove aveva lasciato provando ad espugnare il campo della Savignanese mentre il Granamica di Davide Marchini, secondo ad un punto dai gialloblù sassesi, sarà di scena sul terreno di gioco del Sanpaimola. Il Medicina di Giangiacomo Geraci ed il Castenaso di Sergio Fancelli, terzi a pari-merito, giocheranno rispettivamente contro Pietracuta (in trasferta) e Diegaro (in casa).