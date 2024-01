Eccellenza. Signa-Rondinella è l’anticipo del sabato

A rendere ancora più affascinante questo campionato di Eccellenza sono gli anticipi del sabato che attirano pubblico. Sabato per il girone B, (in considerazione che stavolta gli anticipi stabiliti dal Comitato Toscana si giocano nel girone A) le società del Signa 1914 e della Rondinella Marzocco, di comune accordo hanno chiesto di giocare l’anticipo. Pertanto, allo stadio del "Bisenzio" (ore 14,30) si profila una partitissima interessante con il Signa del tecnico Scardigli in grande spolvero, che con il successo ottenuto sul campo dello Scandicci, è deciso a mantenere il secondo posto in classifica. La squadra gialloblù del presidente Ballerini, dopo lo strapotere della capolista Siena, è la squadra più in forma del campionato. Ma i canarini dovranno stare bene attenti dalla Rondinella che domenica dopo aver raccolto un punto soltanto contro la Colligiana, vuole risalire in classifica. Quindi, per Coppola & C. l’anticipo di sabato si prospetta interessante.

