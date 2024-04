Eccellenza. Signa sfida Terranuova. Che scontro alla Rufina

Con le gare della 34ª giornata il girone B oggi arriva al traguardo. Con il Siena promosso in serie D e con il Pontassieve che è la prima squadra a scendere in Promozione, fari puntati su alcune sfide decisive per la griglia play off e out. Invece, per il girone A si prosegue con le gare della penultima giornata. Queste le partite in programma alle 15.

Girone A

Pontebuggianese-Lanciotto Campi (all’andata 2-2: Verdi, Gargani, aut. Martinelli, Frezza) arbitro: Norci di Arezzo. Con il successo di mercoledì sul Castelfiorentino, il Lanciotto privo solo di Ascolese, mira a fare il bis per sperare ancora nella salvezza.

Girone B

Signa-Terranuova Traiana (all’andata 0-0) arbitro Fambra di Torino. E’ il match clou che può cambiare la griglia dei play off con il Terranuova che può utilizzare due risultati su tre, contro un Signa che punta al secondo posto, confidando su i bomber Cellai e Tempesti e sul rientro di Coppola. Gli ospiti recuperano Ceppodomo.

Rondinella-Pontassieve (2-0: Cragno, aut. Giannelli) arbitro Fantoni sez. Valdarno. Ormai salva la squadra di Francini (il tecnico potrebbe aver concluso l’ottima parentesi con la Rondinella) mira a congedarsi in bellezza. Assente Antongiovanni, rientra Pecchioli. Marotta, Minischetti e Cavedoni a disposizione.

V. Mazzola-Fortis Juventus (2-1: Gianneschi, Cruciani, Baggiani) arbitro Tomei di Sapri. La Fortis vuole chiudere bene una stagione un po’ avara di soddisfazioni. Assente Costa, rientrano Marucelli e Bettoni.

Audax Rufina-Firenze Ovest (0-0) arbitro Luglio di Gradisca d’Isonzo. Da Bachi e Di Vico (assente Bianchi) la Rufina si aspetta i gol per far suo questo spareggio play off. L’Ovest con Bourezza e Kane è al completo.

Castiglionese-Lastrigiana (0-0) arbitro Lachi di Siena. Orfana di Del Pela e Borselli il tecnico Gambadori recupera Crini. Riposa lo Scandicci.

G. Puleri