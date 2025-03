Eccellenza. Sinalunghese, amara sconfitta contro l’Antella

ANTELLA 991SINALUNGHESE0

ANTELLA 99: Scro, Cipriani, Baggiani L., Fratini, Zefi, Tosolini, Frezza, Calamai, Santucci, Papalini, Batistini. Panchina: Marsili, Fanetti, Liguori, Amoddio, Becucci, Ara, Manetti Sam., Gatto, Pecchioli. Allenatore Sireno

SINALUNGHESE: Marini, Celestini, Bardelli, Palacio Almiron, Ferrante, Corsetti, Tacchini, Salvestroni, Parri, Bucaletti, Redi. Panchina: Noli, Meoni, Elias Celli, Giannettoni, Dei, Landi, Palmerini, Stefanazzi, Dieme. Allenatore Testini

Arbitro: Biagini di Lucca.

Rete: 69’ Pecchioli.

BAGNO A RIPOLI – Nella gara più importante, classifica alla mano, la Sinalunghese perde in casa dell’Antella. I rossoblu restano in fondo alla classifica con i rivali del Foiano e inoltre col successo di ieri la stessa Antella, quintultima, ora punta al +10 sulla penultima che vorrebbe dire niente playout e salvezza diretta per i fiorentini. Lo scontro diretto di ieri è stato equilibrato e combattuto anche se le occasioni sono state poche viste l’importanza della posta in palio. Ma nella ripresa Bucaletti e compagni sono stati puniti dal gol di Pecchioli al quale non sono riusciti, nonostante i cambi, a replicare. Negli ultimi 180 minuti la Sinalunghese si gioca tutto.