Eccellenza: stasera alle 21. Sant’Agostino va a Castenaso: "Morale buono, ce la giochiamo»

E’ ancora segnata dalla ricaduta dell’alluvione la trasferta del Sant’Agostino, che affronterà il Castenaso alle 21 sul sintetico di Osteria Grande, essendo il campo bolognese ancora inagibile. I ramarri contano di fare passi avanti in classifica dopo le due ultime giornate, positive sul piano della prestazione ma non della classifica, con un solo punto all’attivo. "Affrontiamo una squadra forte, seconda forza del campionato – mette in guardia il direttore sportivo Marco Secchieroli – che dispone di individualità di rilievo, su tutti Jammèh, ma ricordo anche gli esperti Bassoli (ex Masi), Canova sui calci piazzati, De Brasi, l’attaccante Nanetti e l’ex Enrico Raspadori, fratello del giocatore del Napoli e della Nazionale. Il Castenaso avrà il vantaggio di aver (forzatamente) riposato domenica scorsa, resta da vedere l’impatto emotivo dell’alluvione". Per quanto riguarda il morale della truppa ramarra "è buono – riprende il dirigente del Sant’Agostino – c’è consapevolezza di essere una squadra forte ma bisogna dimostrarlo sul campo: andremo a Osteria Grande per giocarcela fino in fondo, senza escludere nessuna ipotesi. Nei due turni precedenti abbiamo raccolto meno di quanto meritassimo". L’infermeria si è svuotata, Bolognesi ha l’intero organico da cui scegliere, con l’eccezione del lungodegente Simone Cremaschi, che dovrebbe rientrare nella seconda o terza partita del mese di gennaio.