Eccellenza. Tombolini: "Sangiustese, il finale sarà duro»

"Sarà un finale di stagione molto duro, dobbiamo pensare di affrontare le ultime quattro partite con la massima concentrazione. Speriamo anche di poter recuperare alcuni giocatori importanti per cercare di raggiungere la salvezza a tutti i costi". È quanto dice Giorgio Tombolini, difensore della Sangiustese, che ha già messo nel mirino l’Urbania, avversaria alla ripresa del campionato fissata per il 7 aprile. "È una neopromossa – dice il giocatore – partita con il piede giusto in campionato essendo riuscita ad accumulare all’inizio molti punti dopo avere messo in difficoltà parecchie squadre, compresa la nostra. È una formazione ben allenata, con giocatori molto fisici e altri bravi nell’uno contro uno: dovremo prestare particolare attenzione a questi aspetti. Sarà inoltre una partita in cui le squadre vorranno imporre il gioco, perciò sarà importante cercare di concedere il meno possibile e sfruttare le occasioni che riusciremo a creare". È un campionato difficile. "L’Eccellenza è piena di grandi squadre, con rose di spessore e con un equilibrio che terrà tutto in bilico fino all’ultima partita". Il giocatore infine sottolinea cosa ha dato la vittoria in casa dell’Azzurra Colli. "È stata la prima in trasferta, in uno scontro diretto molto delicato in cui non abbiamo subito gol. È stata una partita – conclude Tombolini – che alzato la nostra autostima e ci sta facendo lavorare più serenamente durante la sosta".