Eccellenza. Tortelli e Capezzani tornano al Tolentino

Tornano in maglia cremisi Lorenzo Capezzani e Paolo Tortelli. La società ha raggiunto l’accordo con i due forti centrocampisti, mettendoli a disposizione di mister Passarini per la prossima stagione in Eccellenza. Capezzani, classe ‘96, rientra a Tolentino dopo due stagioni in D con Fano e Senigallia. Tortelli, invece, classe ‘95, è reduce da due campionati con la Maceratese. "Tornare a Tolentino – dice Capezzani – è come tornare a casa, qui ho vissuto anni bellissimi e pieni di soddisfazioni. Quando ho ricevuto la chiamata del diesse per presentarmi il progetto, ho sentito le stesse emozioni e lo stesso entusiasmo del passato. Torno con l’obiettivo di ricostruire quello che è stato fatto negli anni precedenti. Non sarà facile e sono consapevole, ma con una società seria, un diesse esperto come Crocetti e un mister di cui ne ho sentito parlare molto bene, sono convinto che si può tornare a dare entusiasmo a questa piazza". "Sono felice – aggiunge Tortelli – e orgoglioso di essere di nuovo nella famiglia cremisi. Torno con la stessa fame e la stessa voglia con cui sono arrivato nel 2018. Ho sentito fin dalla prima chiamata con il direttore Crocetti la volontà di costruire qualcosa di importante. Non vedo l’ora di iniziare a farlo in quel "Della Vittoria" che ci ha regalato tante soddisfazioni".

m. g.