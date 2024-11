Eccellenza toscana, derby aretino tra Castiglionese e Baldaccio. Fani punta al primato. Il Foiano contro l’Asta

Caccia al primo posto. Riprende questo pomeriggio alle 15 la corsa della Castiglionese che sarà di scena sul manto erboso dell’impianto sportivo Luciano Giunti dell’Olmoponte, alle porte di Arezzo. Seconda partita lontano dal Faralli, al centro dell’intervento che vedrà l’installazione di un manto erboso in erba ibrida. Intanto la squadra di Roberto Fani si trova al secondo posto in classifica alle spalle della capolista Affrico che ha un solo punto di vantaggio. Avversario della Castiglionese, reduce dalla bella vittoria in casa della Fortis Juventus, sarà la formazione della Baldaccio Bruni per quello che è un autentico derby tutto aretino. I biancoverdi di Baldolini sono attualmente con i loro 9 punti fuori dalla zona rossa, a poca distanza dalle posizioni nobili complice anche la classifica cortissima di questo girone B di Eccellenza. Per quanto riguarda il Foiano di Stefano Argilli ecco la sfida esterna per gli amaranto. Verdelli e compagni sono attesi sul campo dell’Asta per quello che è decisamente un esame. I senesi viaggian oforte con i loro 13 punti, a tre lunghezze dalla vetta, in corsa per un posto in zona playoff. Per il Foiano, che vanta attualmente sette punti all’attivo e si trova nei bassifondi, ecco un altro scoglio da dover superare per cercare quella svolta tanto attesa per allungare il passo verso lidi decisamente più tranquilli. La partita tra Asta e Foiano è in calendario alle 14.30 così come le altre sfide di giornata del gruppo B. Il programma complete vedrà la capolista Affrico di scena tra le mura amiche contro il Valentino Mazzola, mentre la Colligiana dovrà vedersela contro la Fortis Juventus. Per il Grassina partita casalinga contro il Lanciotto Campi, per la Rondinella Marzocco invece appuntamento sul terreno di gioco della Lastrigiana. Lo Scandicci ospiterà l’Antella mentre la Sinalunghese dovrà affrontare il Signa sempre alle 14.30